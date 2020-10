in foto: Immagine da Facebook.

Il maltempo ha messo in ginocchio il Piemonte nelle ultime ore, in particolare la zona al confine con la Francia. Numerosi i disagi, soprattutto nella zona della valle Roja, dove, dopo la frana di questa mattina registrata a San Dalmazzo di Tenda, si è registrato un secondo smottamento fra Tenda e la stazione di Vievola, come riferito dall’amministrazione comunale francese sulla propria pagina Facebook, dove campeggia l’invito ai cittadini a non mettersi alla guida dei propri veicoli. Le forti piogge di oggi hanno inoltre provocato il crollo improvviso di una porzione di carreggiata, che secondo quanto riportato dal gruppo Facebook “Radar et Trafic Roya” dovrebbe trattarsi del tratto sopra il ponte di Scara, con la RD640 che non potrà riaprire almeno fino a domani. Per cui, al momento ogni collegamento con la valle è interrotto.

Anche l'Anas ha diramato un comunicato secondo il quale "la strada statale 20 è chiusa al transito a partire dal chilometro 102, nel comune di Limone Piemonte, a causa del forte maltempo che si sta abbattendo sulla regione e per la presenza di frane registrate oltre il confine di Stato, in Francia. Il tunnel di Tenda è pertanto provvisoriamente chiuso al traffico. Il personale Anas è sul posto per la regolazione della viabilità e per il monitoraggio continuo dell’emergenza". Inoltre, come si legge sulla stampa locale, l’alluvione ha distrutto anche la presa dell’acquedotto di Tenda. In questo momento non manca l’acqua perché ad alimentare la rete idropotabile ci sono le cisterne di riserva. "La situazione in queste ore è molto difficile e preoccupante per l’approvvigionamento idrico e l’isolamento del paese”, ha detto il sindaco Jean Pierre Vassallo dalla stazione dei vigili del fuoco locale.