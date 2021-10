Maltempo in Italia, allerta meteo gialla lunedì 11 ottobre: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 11 ottobre. Maltempo sull’Italia con allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia. Solo sulla Puglia allerta arancione per rischio idraulico.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche per domani, lunedì 11 ottobre, secondo le ultime previsioni meteo, piogge e temporali metteranno in ginocchio alcune regioni, in particolare al Centro Sud, per le quali la Protezione civile ha deciso di diramare avviso di allerta gialla. Ne sono in totale sei: si tratta di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia. Avviso di allerta arancione per rischio idraulico solo sulla Puglia. Ecco, nello specifico, quali le zone più a rischio e dove si deve fare più attenzione per fenomeni atmosferici avversi.

Allerta meteo gialla per temporali in 6 regioni

Allerta meteo gialla in 6 regioni lunedì 11 ottobre

Sul sito della Protezione civile è stato appena pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domenica 10 ottobre, con le allerte gialle per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Si ricordi che solo sulla Puglia (Gargano e Tremiti) vi è un avviso di allerta meteo arancione per rischio idraulico.

Allerta gialla per rischio idraulico

Molise: Litoranea;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Allerta gialla per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta gialla per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo di domani, lunedì 11 ottobre

Per domani, lunedì 11 ottobre, sono previste piogge sulle coste adriatiche e bel tempo su gran parte del Nord Italia. Al Centro potrebbe piovere, in particolare sulle Marche, dalla tarda mattinata in poi; sempre sulle coste adriatiche il cielo sarà nuvoloso, mentre sono previsti temporali anche in diverse aree del Sud. Ci sarà anche un significativo crollo termico. Potrebbe verosimilmente tornare anche la neve, dapprima sulle Alpi tra Valtellina e Alto Adige e poi soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove sono previste nevicate a partire dai 1400/1500 metri sui settori romagnoli, marchigiani e abruzzesi.