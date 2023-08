Video di

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, grandine e pioggia: a Tricesimo strade imbiancate e allagamenti Maltempo e grandine sul Friuli Venezia Giulia, strade imbiancate in diversi comuni: tra le aree più colpite Tricesimo e Reana del Rojale.

A cura di Susanna Picone

Strade trasformate in torrenti e cortili imbiancati dalla grandine. Sono queste le immagini che circolano in queste ore sui social e che arrivano da Tricesimo, nella provincia di Udine, colpita da una forte ondata di maltempo.

Una grandinata nel pomeriggio di oggi, domenica 6 agosto, ha imbiancato diverse zone del Friuli Venezia Giulia, creando paesaggi invernali e richiedendo anche l’intervento della Protezione Civile.

Sono diversi i comuni interessati da violente precipitazioni: Remanzacco, Tarcento, Faedis, San Pietro al Natisone, Azzano Decimo, Montenars, Nimis, Gruaro, Tricesimo, Pordenone, Sesto al Reghena, Pramaggiore, Povoletto, Reana del Rojale, Teglio Veneto.

Leggi anche Caldo in Italia e allerta meteo per temporali martedì 2 agosto: le regioni a rischio

La sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sta gestendo le richieste di intervento per allagamenti lungo la viabilità e scantinati, alcuni anche nel Pordenonese. Si segnalano disagi in diversi comuni.

Un centinaio finora gli interventi dei vigili del fuoco per abitazioni allagate e auto rimaste bloccate sotto l’acqua. Intervenute in soccorso anche le squadre dei volontari presenti a Mortegliano dopo la grandinata di due settimane fa.

La pioggia battente ha provocato allagamenti in diverse abitazioni e scantinati di Tricesimo. Tantissimi i commenti sui social della gente del posto: “In pochi minuti distrutto un anno di lavoro. Deve essere terribile”, scrive un utente commentando le immagini arrivate dalla provincia di Udine.

“La grandinata è durata un quarto d’ora, venti minuti circa”, ha raccontato un residente di Nimis. “Non avevo mai visto una cosa del genere”, scrive un’altra persona pubblicando un video realizzato nel pomeriggio a Tricesimo: le strade sono bianche, come ricoperte da neve, ma si tratta della grandine caduta in pochi minuti.

Per la giornata di oggi, domenica 6 agosto, la Protezione civile aveva diramato una allerta meteo gialla in alcune zone del Veneto, per domani invece a rischio settori dell’Abruzzo e del Molise.