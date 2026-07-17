Maltempo, allerta meteo gialla domani 18 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

La Protezione civile ha valutato per domani, sabato 18 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su gran parte delle regioni adriatiche del centro nord: si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto.

Piogge, temporali e nubifragi al nord anche durante il weekend con fenomeni localmente anche molto intensi sul nord est con conseguente caldo in attenuazione nel corso dei prossimi giorni. A causa del maltempo previsto per sabato 18 luglio 2026, la Protezione civile ha valutato per domani allerta meteo gialla per temporali su gran parte delle regioni adriatiche del centro nord: si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto.

Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione Civile, infatti, nella giornata di domani attese ancora precipitazioni a carattere di temporale su tutti i settori Alpini e prealpini con sconfinamenti dal pomeriggio anche sulle pianure di Lombardia, Emilia-Romagna, regioni del Triveneto, sull'Appennino settentrionale e sulle Marche.

Allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per domani, sabato 18 luglio, allerta meteo gialla per temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto, su tutta l'Emilia Romagna centro orientale e sul nord delle Marche. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per sabato 18 luglio:

Meteo, le previsioni per sabato 18 luglio

Le previsioni per la giornata di sabato 18 luglio indicano piogge e temporali su tutto l'arco alpino e prealpino fin dal mattino, con fenomeni in estensione poi alle aree pianeggianti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e all'Appennino emiliano. Qualche temporale è possibile anche lungo l'Appennino toscano e le Marche mentre condizioni di bel tempo su tutte le restanti regioni. Le temperature saranno quindi in diminuzione su tutto il Nord mentre saranno in aumento sulle regioni meridionali.