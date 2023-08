Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 agosto per temporali: le regioni a rischio Ultimi effetti del maltempo sull’Italia prima del ritorno del caldo: la Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 7 agosto, una allerta meteo gialla per temporali su due regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che ha interessato l’Italia con temporali intensi a causa del ciclone Circe si sta ormai diradando e dietro l’angolo è già in agguato una nuova fiammata dell’anticiclone africano che non tarderà ad arrivare. Nelle prossime ore, però, avremo ancora gli effetti residui della perturbazione che ha colpito la Penisola e assisteremo a piogge e temporali sparsi e dunque anche per domani 7 agosto è allerta meteo per temporali su diversi settori di due regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, la Protezione civile ha valutato per la giornata di lunedì 7 agosto una allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo e Molise. Gli effetti della bassa pressione che sta interessando l’Italia, infatti, ad inizio settimana continueranno a determinare condizioni di tempo incerto e instabilità con rovesci e temporali isolati ma improvvisi che insisteranno per lo più su Triveneto e sul settore adriatico delle regioni centrali. Anche le temperature si manterranno fresche a causa di un’intensa ventilazione che insisterà ancora per qualche giorno prima di abbandonare l'Italia. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per lunedì 7 agosto:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Meteo, le previsioni per il 7 agosto

Le previsioni meteo per domani, lunedì 7 agosto, indicano dunque al mattino ancora nubi sparse sui settori orientali del Centro-Nord, accompagnate da isolati temporali. Nel pomeriggio possibili locali rovesci e temporali su Alpi orientali e nelle zone tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Tempo più asciutto e soleggiato altrove ma con temperature generalmente ancora su valori inferiori alla norma. Si tratterà però degli ultimi effetti de maltempo visto che già da martedì il tempo diventerà via via più stabile e i venti si attenueranno.