Maltempo in Emilia Romagna, tromba d’aria oggi a Ferrara. E nel weekend ci saranno ancora temporali Una tromba d’aria si è scatenata oggi in provincia di Ferrara, tra Bosco Mesola e Lovara, mentre il maltempo continua a non dare tregua all’Emilia Romagna dopo l’emergenza alluvione: domani sabato 10 giugno ancora allerta meteo gialla.

L'ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse settimana l'Emilia Romagna, provocando ingenti danni a causa dell'alluvione, non accenna a fermarsi. Sono della tarda mattinata di oggi le immagini in arrivo dal Ferrarese, precisamente da Bosco Mesola, di un maxi tornado che si è scatenato per qualche minuto sul delta del Po. Il vortice, come si vede dai numerosi video finiti in rete, per fortuna ha aggredito un campo, quindi i danni non sono stati rilevanti.

Paura e danni anche a Lovara, frazione di Codigoro, nei pressi di Valle Giralda, sempre per la tromba d'aria che ha attraversato le campagne della zona e ha poi scaricato parte della sua energia nella zona di via delle Starne, non lontano dall'Abbazia di Pomposa. Un tornado era già passato nei giorni scorsi a Lagosanto e a Francolino, sempre in provincia di Ferrara.

E la situazione non è destinata a migliorare neppure nel weekend. Anche per domani, sabato 10 giugno, la Protezione civile, ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su alcuni settori della Regione segnando la 40esima allerta consecutiva da inizio maggio.

Arpae segnala in fatti anche per domani la possibilità di "precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi e su zone di pianura/pedecollina del settore centro-orientale. Nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e sul territorio collinare-montano potranno verificarsi ruscellamenti lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi".