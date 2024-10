video suggerito

Maltempo in Emilia Romagna e allerta rossa: evacuazioni nel Ravennate e Bolognese, attesa piena dei fiumi Diverse evacuazioni in Emilia Romagna dove è allerta rossa per le piene dei fiumi durante la notte tra giovedì e venerdì. Per diversi abitanti scattata la chiamata dell’Alert System per l’evacuazione temporanea e preventiva. “Abbiamo in totale 2000 evacuati” ha spiegato il Prefetto di Ravenna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta massima per maltempo in Emilia Romagna dove la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico in diverse zone a causa della piena dei fiumi attesa durante la notte tra giovedì e venerdì. Diversi comuni hanno chiuso strade secondarie e previsto la distribuzione di sacchi di sabbia ai cittadini che hanno subito già l'allagamento delle proprie abitazioni. Dopo l'innalzamento dell'allerta da arancione a rossa nella parte orientale della regione, in Romagna, alcuni sindaci hanno deciso l'evacuazione di alcune frazioni considerate più a rischio come nel Ravennate, ma provvedimenti anche nel Bolognese.

"L'allerta rossa è dovuta alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale", specifica l'Arpae. "Si prevede il transito delle piene dei corsi d’acqua con livelli che potranno risultare superiori alla soglia 2 nelle prime ore della notte sulla pianura centro-orientale e sulla Romagna. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti", recita l'avviso della Protezione civile.

Maltempo Emilia Romagna, scatta Alert System per evacuazione a Bagnacavallo

I sindaci non hanno chiuso le scuole per domani, visto che non sono previsti ulteriori temporali, ma alcuni hanno ordinato di lasciare le case nelle zone più colpite dai precedenti allagamenti e i cittadini hanno ricevuto anche la chiamata dell’Alert System. "Abbiamo deciso di procedere, in via precauzionale, all'evacuazione totale delle aree di Traversara, Borghetto di Traversara e Boncellino (via Muraglione e zone limitrofe), come da preallerta di ieri pomeriggio", ha spiegato ad esempio il sindaco di Bagnacavallo (Ravenna), Matteo Giacomoni, assicurando che è stato predisposto il Palazzetto dello Sport per chi avesse bisogno di un riparo. "Abbiamo in totale 2000 evacuati, considerando che sono poco più di 1000 a Faenza e oltre 800 a Traversara" ha spiegato il Prefetto, aggiungendo: "In serata si dovrebbero attenuare le precipitazioni ma le piene passeranno solo in nottata, sono attese tra le 24 e le 2".

Evacuazioni a Faenza e Budrio

Anche il Comune di Faenza ha previsto l'evacuazione precauzionale della zona di Borgo Durbecco, area già alluvionata nei giorni scorsi, e dei piani terra delle zone più fragili e vulnerabili. Lo stesso provvedimento preso anche dal Comune di Budrio, in provincia di Bologna, per gli abitanti delle zone già alluvionate nei giorni scorsi.

"Non è un evento paragonabile a 10 giorni fa ma con la fragilità che abbiamo in alcuni ambiti dove si sono verificate le rotture degli argini, abbiamo la necessità che i cittadini siano allertati correttamente e i soccorsi attivati" ha spiegato la presidente facente funzione della Regione Emilia- Romagna, Irene Priolo. Secondo la Prefettura di Ravenna, sono previsti 70 mm di precipitazioni di media sulla Macro Area, sotto osservazione i bacini del Lamone, del Santerno, Senio e Montone.