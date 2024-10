video suggerito

Scuole chiuse in 3 regioni per allerta meteo: forti piogge e allagamenti anche nel Genovese Il maltempo ha imposto lo stop a diverse scuole in almeno 3 regioni d'Italia per allerta meteo arancione. Allagamenti anche nel Genovese e un blackout nel Levante.

A cura di Gabriella Mazzeo

allagamenti nel Genovese

Nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, è scattata l'allerta meteo per diverse regioni d'Italia con temporali e forte vento su tutto il Paese. Tutto questo a pochi giorni dalle ultime emergenze in Emilia Romagna e in Toscana. Alle sei di questa mattina, è scattata l'allerta arancione sulla regione che durerà fio alle 20. Nel corso della mattinata è atteso un ulteriore rinforzo dei temporali e del vento con occhi puntati soprattutto sui bacini del Bisenzio, la zona del Mugello, e i corsi d'acqua di Albegna e Ombrone.

Le scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione

I sindaci delle province di Pisa, Livorno e Grosseto, hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi. In Toscana saranno almeno 25 i comuni che oggi faranno particolare attenzione al meteo. Chiuse le scuole anche a Montecatini val di Cecina, dove 10 giorni fa la furia del torrente Sterza ha causato danni a persone e cose. Chiusi gli istituti in provincia di Grosseto, dove scuole di ogni ordine e grado non apriranno agli studenti a Scarlino, Follonica, Orbetello, Massa Marittima, Gavorrano, Roccastrada, Capalbio, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana. A Grosseto città, invece, resteranno chiusi solo gli istituti superiori.

Come si legge nell'ordinanza, la decisione è stata presa dai sindaci per garantire la sicurezza e l'incolumità di bambini e studenti di ogni età. Attivato in via preventiva il Coc, il Centro operativo comunale, a Grosseto.

In provincia di Pisa restano chiuse le scuole di Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo. Saranno chiusi per precauzione anche i parchi pubblici presenti nel territorio a Valdicecina e Marittimo. Il sindaco Francesco Auriemma raccomanda inoltre di uscire solo in caso di estrema necessità prestando le necessarie precauzioni e attenzioni. Scuole chiuse anche in provincia di Livorno con effetti anche sui centri ludotecari comunali, centri diurni, parchi cittadini, cimiteri e perfino sul canile comunale. Chiuso ache il tratto di via Aiaccia a Livorno che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione.

La situazione per Marche, in Umbria e Veneto

Colpite dall'allerta arancione anche Marche, Umbria e Veneto. Nelle Marche restano chiuse le scuole di Fano e Mondolfo, mentre a Pesaro il sindaco ha deciso di non disporre la chiusura. Tutto chiuso anche ad Ancona, Senigallia, Osimo, Trecastelli e Falconara Marittima. In Umbria, invece, le scuole resteranno chiuse oggi a Terni, dove non sarà aperta agli studenti neppure l'Università.

L'allerta meteo gialla in 13 regioni

Persiste invece l'allerta meteo gialla con effetti sul Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Campania. Per le regioni con allerta meteo di media gravità, non è prevista la chiusura delle scuole. Si raccomanda comunque ai cittadini di fare attenzione ai propri spostamenti durante i temporali.

Allagamenti in alta Valpocerna

Qui sono caduti circa 80 millimetri di pioggia in quattro ore. A Campomorone e Ceranesi la pioggia ha fatto esondare piccoli rii e alcune strade si sono allagate. Critica la situazione in zona Santa Marta, dove l’acqua ha invaso scantinati e seminterrati dei palazzi

Problemi segnalati anche in località Isoverde. I vigili del fuoco sono intervenuti su piccoli smottamenti, frane e alberi caduti. Intensi rovesci hanno investito la zona di Genova nelle prime ore del mattino.

Secondo i dati di Arpal il pluviometro di Quezzi ha misurato 53,8 millimetri di pioggia in un’ora.