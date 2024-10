video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione domani 3 ottobre: scuole chiuse in Toscana, l'elenco dei comuni coinvolti Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani giovedì 3 ottobre? Ecco l'elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l'allerta meteo in Toscana.

A cura di Ida Artiaco

A causa del maltempo previsto per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, sono molti i comuni che hanno già disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo. In particolare, è successo in Toscana, dove la Sala operativa unificata della regione Toscana ha diffuso un'allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico dalle 6 alle 20.

L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione

Le lezioni saranno sospese in particolare in numerosi Comuni nelle provincie di Pisa, Livorno e Grosseto. Domani risultano chiuse le scuole per precauzione nel comune di San Vincenzo, nel comune di Castagneto Carducci, nel comune di Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, Manciano, Sorano, Orbetello, Guardistallo, Follonica, Roccastrada. Altri provvedimenti simili saranno presi da altri comuni vicini.

Scuole chiuse domani anche a Livorno città. "Con la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati il Comune di Livorno ha disposto la chiusura anche dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e la chiusura al pubblico del canile comunale. Per motivi precauzionali sarà chiuso anche il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione", si legge in una nota.