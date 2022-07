Maltempo in Abruzzo, chicchi di grandine come palline da tennis a Teramo: danni a case e automobili Maxi grandinata in Abruzzo: nella zona di Teramo sono caduti chicchi grandi quanto palline da tennis, che hanno provocato danni a case e automobili. Traffico in tilt. Situazione preoccupante anche ad Ascoli Piceno e Chieti.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook (Meteo Abruzzo).

Il maltempo si è abbattuto con violenza sull'Abruzzo, dove nel primo pomeriggio di oggi, oltre ai temporali, si è verificata una forte grandinata. Ad essere interessata è stata soprattutto la zona del teramano, dove, come si vede dai video di alcuni utenti condivisi sui social network, sono caduti dal cielo chicchi grandi quanto palline da tennis.

Ovunque si registrano disagi e danni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, tetti danneggiati e alberi caduti o pericolanti. In molte zone si segnala traffico in tilt, con gli automobilisti che hanno deciso in molti casi di abbandonare le macchine per trovare riparo sotto ai cavalcavia.

Nella frazione di San Nicolò, in via Michelangelo, è venuta giù un’ampia porzione del tetto di un condominio: il materiale di copertura, misto a laterizi, è precipitato in strada e sopra una macchina in sosta, ma non ci sono feriti. Paura anche nei pressi dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove proprio all’ingresso del pronto soccorso la grandinata ha causato il distacco di pezzi del controsoffitto, che sono finiti sul passaggio degli utenti e dei pazienti.

Tra le zone più colpite ci sono anche Canzano, Piano D’Accio e Nepezzano, oltre a Francavilla, Loreto, Chieti Scalo e ancora a Scafa, Penne.

Proprio nel Chietino vento e pioggia con qualche rallentamento alla viabilità in direzione sud. Nel Pescarese da Moscufo e Pianella ci giungono testimonianze della grandine piombata su case e auto.

Non è una novità quella del maltempo sull'Abruzzo, tanto è vero che la Protezione civile aveva diramato un avviso di allerta meteo gialla sulla Regione per possibili temporali accompagnati da grandine e forte vento.

Il maltempo di oggi ha tuttavia fatto sì che le temperature cominciassero a diminuire dopo il caldo record dei giorni scorsi: c'è stato un calo di almeno cinque gradi nella zona.