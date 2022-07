Allerta meteo gialla domani 27 luglio per maltempo e temporali: le 9 regioni a rischio Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, mercoledì 27 luglio, in nove regioni, sia nel Nord Italia che nel Centro-Sud.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo con temporali è arrivato sull’Italia tanto che domani sono ben nove le regioni a rischio secondo il bollettino di criticità emesso dalla Protezione Civile. È stata diramata allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in settori di regioni da Nord a Sud della penisola: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Marche, Molise, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Umbria.

Allerta meteo gialla mercoledì 27 luglio in 9 regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Leggi anche Allerta Meteo lunedì 4 luglio per maltempo e temporali: le regioni a rischio

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo per domani indicano che l'anticiclone africano sta continuando a perdere forza e dove arrivano i temporali calano anche le temperature. La giornata di mercoledì 27 luglio sarà caratterizzata da un'atmosfera instabile al Nord dove ci sarà la possibilità di precipitazioni. Instabilità anche al Centro, dove ci potranno essere temporali pomeridiani soprattutto sugli Appennini e sulle coste adriatiche. Al Sud invece il tempo sarà più soleggiato e continuerà a resistere il caldo record.