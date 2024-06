Maltempo Emilia Romagna, morto un imprenditore: travolto dall’esondazione del fiume Termina a Parma

video suggerito

Si chiamava Bruno Uccelli, aveva 85 anni ed residente a Traversetolo, l'uomo morto martedì 25 giugno, travolto dall’esondazione del Termina nel Parmense. La tragedia si è consumata in pochi istanti, intorno alle 17.30.

L'anziano sarebbe finito in caduto in acqua, travolto dalla furia del fiume, mentre stava controllando che la piena non si avvicinasse al suo salumificio a Castione. La terra si è praticamente sbriciolata sotto i suoi piedi: nonostante gli sforzi, la corrente l'ha trascinato con sé. Il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi degli impianti del Lido Valtermina, dove era rimasto impigliato ad alcune piante.

La sua morte ha lasciato sgomenta tutta Traversetolo. Sconvolto il sindaco Simone dell’Orto che ha seguito personalmente le fasi delle ricerca e che era presente al momento del ritrovamento della salma.

Una persona intraprendente – lo descrive il sindaco -. L’ho conosciuto quando ero bambino e lui un costruttore edile. Io abitavo proprio in una delle case che aveva costruito. Poi ha abbandonato questa strada per costruire il primo stabilimento insieme ai figli. Una persona curiosa, che voleva sempre darsi da fare, che ha lavorato una vita. Non meritava una fine del genere".

Il maltempo in Emilia Romagna

L'Emilia Romagna è stata una delle regioni indubbiamente più colpite dal maltempo di ieri (insieme al Veneto, ed in particolare il Polesine, dove si è abbattuta una tromba d'aria), tra torrenti e canali esondati e fiumi in piena in particolare nella pianura tra Modena e Piacenza.

Alcune famiglie sono state evacuate a Langhirano e Mulazzano (Parma), ma anche a Campogalliano (Modena). Una frana ha portato alla chiusura del traffico sulla strada statale 665 Massese, fra i km 34 e 36, in località Tizzano Val Parma, in entrambe le direzioni