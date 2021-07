Maltempo e tromba d’aria: sull’A1 tra Fiorenzuola e Fidenza auto distrutte dalle grandine Maltempo con grandinate e tromba d’aria in provincia di Parma: intorno alle 15 di oggi colpite le zone di Busseto e di Fidenza, San Polo Torrile e Colorno. Disagi anche lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, con auto danneggiate e grandine che ha sfondato alcuni parabrezza.

A cura di Susanna Picone

Una violenta ondata di maltempo con tromba d'aria, pioggia e grandine ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio, la zona ovest della bassa Parmense. Grossi i disagi a causa del maltempo: pioggia, grandine e vento hanno creato ingenti danni in una zona che va dal fiume Po sino a Salsomaggiore Terme, passando per Colorno, San Polo di Torrile e Fidenza. Si segnalano stabili scoperchiati dal vento, abitazioni da cui sono volate a terra le tegole, grossi disagi anche in autostrada. La grandine ha danneggiato decine di auto rimaste bloccate sull'A1, nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza. Impressionanti i video che circolano sui social e che arrivano proprio dall’autostrada A1. Si vedono diverse automobili con danni importanti a causa della grandinata, con chicchi grossi quanto sassi. La tromba d’aria non ha risparmiato neppure Alseno, lungo l’asse della via Emilia, rovinando le colture nei campi.

Sono centinaia le auto con il parabrezza o la carrozzeria crivellata dalla grandine tra Parma e Piacenza, dove il maltempo ha creato gravi disagi al traffico e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza.

"Alle 15 circa – così il sindaco di Fidenza Andrea Massari ha scritto sulla sua pagina Facebook – una tromba d'aria ha sferzato alcune zone di Fidenza tra cui il centro storico. La Polizia Locale, le forze dell'Ordine stanno intervenendo in diversi punti per garantire la sicurezza stradale e delle persone. In centro storico una copertura di un edificio si è completamente sbriciolata e diversi pezzi di truciolato, anche grandi, sono ora sparsi in varie parti del centro storico, in particolare via Cavour. Molto strutture private, sedie tavoli tendoni, sono danneggiate e San Donnino Multiservizi sta già riprogrammando i servizi per ripulire le zone colpite. Con pazienza e grazie alle vostre segnalazioni, che potete mettere anche qua, iniziamo a ripristinare".