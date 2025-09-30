Maltempo e forti temporali in arrivo, le previsioni meteo per inizio ottobre di Sottocorona

Maltempo in agguato sull’Italia per questo inizio di ottobre, inaugurato da un mercoledì 1 ottobre con temporali intensi e da un costante e generale calo delle temperature su tutto il Paese. Le previsioni meteo del meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona a Fanpage.it.

Ultimi giorni di settembre e primi giorni di ottobre caratterizzati dal maltempo e calo delle temperature per l’Italia che farà i conti con temporali intensi e clima decisamente più autunnale. “Se vogliamo riassumere possiamo dire che l’Ottobrata Romana non c'è” ha spiegato a Fanpage.it Paolo Sottocorona, meteorologo e divulgatore scientifico, chiarendo quali solo le previsioni meteo per questa settimana.

Pioggia e tempo instabile a partire da mercoledì 1 ottobre: le zone a rischio maltempo

“Parlando di questa settimana, il peggioramento sarà visibile già da martedì ma è da mercoledì 1 ottobre che il maltempo, specie sul versante adriatico e in parte al sud, diventerà molto, molto marcato” ha spiegato l’esperto. Mercoledì dunque “sarà una giornata abbastanza critica nel complesso” con temporali intensi che si trascineranno anche giovedì 2 ottobre. “Dalla Romagna fino alla Puglia, per tutto il versante adriatico, mercoledì sarà una giornata sicuramente impegnativa e critica e quindi con un valore delle precipitazioni molto elevato, con tutto ciò che ne consegue” ha chiarito Sottocorona.

Il maltempo però non sarà costante e sull’Italia in settimana si alterneranno giornate molto piovose a giorni più asciutti. “Questo peggioramento durerà almeno un paio di giorni, dopodiché c’è una certa attenuazione. Quindi verso il fine settimana le cose vanno un po' meglio” anche se non mancherà “qualche rischio in più al sud”. Ci sarà infatti “qualche miglioramento nel fine settimana ma poi nel corso dello stesso weekend il tempo peggiora di nuovo con un andamento ciclico”.

Temperature in calo e ancora temporali: il meteo per la prossima settimana

Una situazione meteorologica destinata a perdurare anche la settimana prossima visto che “l'inizio della settimana prossima sembra continuare in questa fase di un paio di giorni di calma, seguiti da un nuovo peggioramento e un altro miglioramento con un tempo molto altalenante”. In generale avremo “un ciclo che possiamo indicare in circa tre giorni, cioè ogni tre giorni il tempo cambia. Questo almeno in questi primi 7-10 giorni di ottobre”.

Al di là di pioggia e temporali, “la costante meteorologica sarà invece la diminuzione delle temperature che continueranno a mantenersi piuttosto basse” e “ad essere sotto la media nonostante siamo ora ad ottobre” ha spiegato il meteorologo. Nessun grande freddo “ma sicuramente non c’è notizia dell’Ottobrata Romana” ha chiarito Sottocorona, riferendosi al periodo di ottobre caratterizzato da un clima mite e definito spesso come ultimo sprazzo di estate.

“Le temperature rispetto a quelle attuali subiranno un ulteriore calo medio di 2, 3 gradi, poi ci sarà qualche posto dove pioverà di più e ci sarà il temporale e quindi potrebbero essere cinque gradi in meno” ma “diciamo che in linea di massima nei prossimi giorni avremo temperature intorno ai 3 gradi in meno”. Un calo che sarà visibile “più nella seconda parte della settimana, da giovedì, dopo il peggioramento forte di mercoledì”.