Maltempo e fiumi in piena in Toscana, agenti si tuffano nel sottopasso per salvare un anziano: il video Forte maltempo in Toscana, con allagamenti e fiumi in piena. A Cecina un anziano è stato salvato da alcuni agenti della polizia municipale, era rimasto bloccato col cane in un sottopasso. A Firenze è crollato un grosso pino sulle auto, fortunatamente non si registrano feriti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

Sono ore di forte maltempo in Toscana, con fiumi in piena in molti bacini idrografici. Piove da ieri e questa mattina la protezione civile regionale ha segnalato ancora precipitazioni attive, in particolare davanti alla costa livornese e in estensione fino alle province di Lucca, Pistoia e Prato.

Si segnalano molti allagamenti, a Cecina un anziano è stato salvato da alcuni agenti in un sottopasso allagato. L’uomo era col suo cane in auto ed era rimasto bloccato nell’acqua alta: è stato salvato da due agenti della polizia municipale che per recuperarlo si sono tuffati in acqua. La sindaca Lia Burgalassi ha pubblicato il video dell’intervento su Facebook invitando i cittadini a rispettare i divieti: “Violare le chiusure significa mettere in pericolo se stessi, chi è con voi e anche chi vi soccorre. Vi invito a non sottovalutare i rischi e a rispettare i divieti”, ha scritto condividendo le immagini del salvataggio dell’anziano nel sottopasso allagato.

Il fiume Cecina, di cui è stata prevista la piena nel tratto finale a mare, tra l'omonima cittadina e la foce, ha esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, nella provincia di Pisa. L'Era, affluente dell'Arno nel Pisano, era a un colmo di piena di 7 metri a Capannoli (Pisa). L’Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia nella piana di Poggio a Caiano, a 5,2 metri, il Bisenzio era al primo livello a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio, ma in diminuzione. Nel bacino del Cecina, il Fine a Castellina Marittima al primo livello di guardia, il torrente Sterza in diminuzione. Per il momento nessuna criticità è rilevata lungo l’Arno.

Disagi per il maltempo anche a Firenze, dove si segnalano alberi e rami pericolanti e caduti, infiltrazioni di acqua nelle abitazioni. Un pino è finito su due auto parcheggiate in Piazza Savonarola, dove è stato necessario l'intervento dell'autogru per la rimozione della pianta. Non ci sono persone ferite.