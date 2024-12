video suggerito

Maltempo, danni e disagi per neve e vento: treni bloccati in Puglia, ritardi di oltre un’ora Circolazione ferroviaria bloccata sulla Linea Pescara – Bari a Trinitapoli per danni causati dal maltempo. Coinvolti diversi treni alta velocità. Per il forte vento circolazione dei treni rallentata anche in Sicilia e in Calabria mentre in Abruzzo la neve sta creando molti disagi alla circolazione dei veicoli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Danni e disagi in varie zone d'Italia alla vigilia di Natale per il vento forte, che sta sferzando il Paese, e la neve che è caduta copiosamente in alcune regioni. La zona più colpita è quella adriatica dove i treni sono bloccati in Puglia sulla Linea Pescara – Bari per danni causati dal maltempo e dove si registrano code sull'Autostrada A25 al casello di Sulmona in Abruzzo dove la circolazione va a rilento anche su Statali e provinciali per gli accumuli di neve.

Circolazione treni sospesa tra Trinitapoli e Barletta

In Puglia la circolazione ei treni è sospesa dalle 11 di oggi tra Trinitapoli e Barletta per danni causati dal maltempo alla linea elettrica a Trinitapoli. Trenitalia spiega che è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ma i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Disagi sulla linea adriatica che si vanno ad accumulare a quelli registrati nelle Marche per un investimento. Numerosi i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Sempre in Puglia il forte vento ha fatto cadere alcuni grossi rami sulle auto in sosta a Bari causando danni ma fortunatamente senza feriti.

Disagi e danni per neve in Abruzzo

In Abruzzo, invece, le fortissime nevicate delle ultime ore hanno creato molti disagi alla circolazione dei veicoli ma ad aggravare la situazione anche il vento che ha costretto i pompieri ad effettuare centinaia di interventi. Disagi tra Pescostanzo e Campo di Giove (L'Aquila) dove la neve ha superato il metro di accumulo ed è stata disposta la chiusura del Valico della Forchetta. Circolazione a rilento anche sulla statale 17 e si registrano code nei pressi del casello autostradale di Sulmona-Pratola Peligna sull'A25. Maltempo e danni anche in provincia di Chieti dove il forte vento ha provocato il cedimento di pali e alberi. Particolarmente colpita Fossacesia con diversi danni e strade chiuse. Il mare in tempesta inoltre ha causato danni lungo la costa.

Circolazione dei treni rallentata in Sicilia e Calabria per danni da vento forte

Circolazione dei treni rallentata anche in Sicilia per danni causati dal maltempo. Sulla Linea Palermo – Agrigento treni costretti a rallentare tra Sciara e Montemaggiore con maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti e si registrano diverse cancellazioni. Anche qui richiesto l'intervento dei tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. La circolazione è rallentata per avverse condizioni meteo anche in Calabria, tra Cetraro e Fuscaldo sulla Linea Salerno – Paola. Qui i treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato e i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti.

Interrotti collegamenti ferroviari Ossola-Svizzera per maltempo

A causa del maltempo, interrotti anche i Collegamenti ferroviari Ossola-Svizzera. Il forte vento che sta colpendo la provincia del Verbano Cusio Ossola infatti sta causando problemi anche alla ferrovia Vigezzina- Centovalli. Per un guasto sulla linea il traffico ferroviario internazionale e nazionale è attualmente interrotto. È stato attuato un servizio sostitutivo con bus via Cannobio-Brissago in direzione Locarno e verso Domodossola.