Donna di 30 anni muore investita da treno Freccia lungo la linea Adriatica: treni in ritardo e disagi Una donna di 30 anni è morta dopo essere stata investita da un treno Freccia alla stazione di Grottammare. Indagini della Polfer in corso, circolazione dei treni in tilt.

A cura di Ida Artiaco

Vigilia di Natale finita in tragedia a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, dove una donna di circa 30 anni è morta dopo essere stata investita e uccisa dalla Freccia 8810 di Trenitalia proveniente da Bari e diretto a Milano mentre si trovava sui binari della stazione.

In corso le indagini della Polfer per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto alle 9:52 sulla linea Bologna-Lecce. La Polfer ha autorizzato la circolazione tra San Benedetto e Cupramarittima sul binario dei dispari con marcia cautelativa ambito fermata di Grottammare. I viaggiatori sono stati spostati dal treno che ha investito la donna sulla Freccia 9806 (Bari-Milano), che oggi ferma anche a Grottammare, Pesaro e Forlì.

Disagi al resto della circolazione, in una giornata già difficile per gli spostamenti. Come fa sapere Trenitalia sul proprio sito, in base all'aggiornamento della situazione alle 11 "la circolazione è rallentata per l'investimento di una persona a Grottammare e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario. Ancora in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 85 minuti e subire limitazioni di percorso. I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) e IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30)".