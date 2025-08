Maltempo: cumuli di grandine vicino alla spiaggia di Marcelli di Numana, nel Chietino donna ferita da albero

Vento, pioggia e una pesante grandinata hanno colpito oggi diverse zone del Centro-Italia, soprattutto le Marche e l’Abruzzo dove si segnalano disagi e anche una donna ferita. Nella Marche colpite in particolare le zone di Marcelli di Numana e Osimo (Ancona), Recanati (Macerata), Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Sui social circolano le foto di una violenta grandinata vicino alla spiaggia di Marcelli di Numana, con cumuli di ghiaccio a ridosso di lettini e ombrelloni.

Decine e decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti ad Ancona, allagamenti di strade e scantinati a Marcelli e Osimo. Alcune strade si sono trasformate in fiumi in pochi minuti. Anche in A14, tra Ancona e Loreto, si segnalano pioggia e grandine con cumuli di chicchi sul ciglio della carreggiata. Nella zona di Ascoli il vento ha fatto cadere diversi alberi e piante anche in strada a Offida, Monteprandone e Ripatransone. Vento e pioggia hanno creato problemi anche a Recanati e a Porto Recanati.

Il maltempo ha colpito anche l’Abruzzo, dove si registra anche un ferito. Si tratta di una donna di 65 anni che è stata portata all'ospedale di Lanciano dopo che un albero è caduto sulla sua auto a Fossacesia, in provincia di Chieti. L’intera zona nel pomeriggio di domenica è stata colpita da un violento nubifragio, con vento e grandine. A Francavilla al Mare a causa della pioggia sono stati chiusi alcuni sottopassi.

Danni a causa dell’ondata di maltempo anche in Toscana: i vigili del fuoco sono intervenuti in particolare nei comuni di Empoli, Fucecchio e Vinci per il forte vento e la pioggia. A Empoli la croce in ferro in cima alla Collegiata nel centro si è staccata, non avrebbe causato danni. Si registrano anche alcuni alberi caduti in varie zone della città e tegole in strada nella centrale piazza Farinata degli Uberti.

Sempre in Toscana, durante un violento temporale, un uomo è stato colpito da un fulmine sulla spiaggia: grazie alle manovre di soccorso il paziente ha ricominciato a respirare ed il cuore ha ripreso a battere, ora è in ospedale.