Maltempo con temporali e vento forte, allerta meteo domani 30 marzo: le regioni a rischio In arrivo una ondata di maltempo con temporali al Centro e venti forti al Sud. Allerta meteo gialla in 3 regioni: Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo è in arrivo con temporali al Centro Italia e venti fino a burrasca al Sud. Lo comunica la Protezione civile che per la giornata di domani, mercoledì 30 marzo, ha diramato una allerta meteo gialla in tre regioni, ovvero Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l’Italia dal primo mattino di domani portando precipitazioni sparse che avranno i loro maggiori effetti nel corso della giornata su Toscana, Umbria e Lazio. Atteso vento sulle regioni del Sud e localmente anche sulle aree costiere del Tirreno centrale.

Allerta meteo domani 30 marzo per maltempo, le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede da domani mattina venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali, dapprima sulla Sicilia e in estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, specie settori occidentali, e Lazio, specialmente sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte vento.

Allerta meteo gialla domani su Umbria, Lazio e Abruzzo

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione civile valuta per la giornata di domani allerta meteo gialla su Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale per rischio temporali e idrogeologico. Il dettaglio del bollettino di criticità per la giornata di domani sul sito della Protezione civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

Le previsioni meteo

Domani 30 marzo una perturbazione sospinta da venti di Scirocco e alimentata da aria fresca in quota raggiungerò la penisola portando piogge via via più diffuse al Centro-Nord, moderate su Liguria, Emilia, Toscana, Lazio. Attese, secondo le previsioni meteo, meno precipitazioni al Sud. Nevicate sulle Alpi sopra i 14-1500 metri circa. Temperature in calo.