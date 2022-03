Dopo la siccità torna la pioggia, in arrivo 5 giorni di maltempo: le previsioni meteo In arrivo maltempo sull’Italia e temperature in calo con aria fredda. Da domani tornano le perturbazioni atlantiche con piogge via via più diffuse, graduale calo termico generale e tanta neve.

A cura di Redazione Meteo

Dopo oltre 100 giorni di siccità è questa la settimana della svolta meteorologica e del ritorno della pioggia. Sono in arrivo, secondo i modelli meteorologici, 5 giorni di maltempo, con pioggia abbondante al Nord, temperature in calo e anche neve. Da domani, secondo gli esperti meteo, attesa una lenta discesa di aria gelida norvegese verso Danimarca, Germania, Francia e poi Italia.

Quando arriva il maltempo e dove pioverà

Il maltempo, secondo le previsioni meteo, inizierà già dalle prossime ore con il ritorno di piogge persistenti almeno fino a domenica che al Nord dopo mesi alimenteranno finalmente i fiumi. Attesa la pioggia prima sulle regioni centrali, poi si sposteranno al Nord e anche in parte del Sud. La giornata di giovedì dovrebbe essere di pioggia e maltempo in tutta Italia e le temperature caleranno. Non dovrebbe cambiare la situazione nel weekend – il primo del mese di aprile – quando sarà possibile un ulteriore calo termico e la neve potrebbe cadere sul Centro-Nord fino a quote collinari. Le temperature, secondo le stime, potrebbero scendere di 15-16 gradi in 4-5 giorni.

Pioggia e neve in Italia, le previsioni meteo

Se oggi, martedì 29 marzo, sarà una giornata nuvolosa in gran parte d’Italia, da domani arriveranno le piogge al Nord e neve oltre i 1500 metri. Maltempo al Centro su quasi tutte le regioni, al Sud piogge a carattere sparso. Giovedì sarà ancora una giornata di maltempo, con piogge ancora più intense sul Nord-Est e neve oltre 1400 metri. Al Centro tempo instabile con neve sulle cime più alte, al Sud piogge diffuse su Sicilia, Calabria e Campania.