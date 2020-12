Dopo giornate di bel tempo su gran parte della penisola la Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 19 dicembre, sulle isole della Toscana. In generale nel corso del weekend è atteso il transito di una perturbazione atlantica che provocherà un contesto uggioso con il ritorno della pioggia, alcuni temporali e qualche nevicata sui rilievi. Tra le zone maggiormente coinvolte da questa nuova fase di maltempo c’è appunto la Toscana.

Allerta meteo gialla sabato sulle isole della Toscana

Come si legge sul sito della Protezione Civile, le uniche zone a rischio domani sono le isole della Toscana. È allerta meteo gialla per rischio frane e allagamenti per l'Arcipelago toscana per tutta la giornata. È previsto infatti un modesto peggioramento delle condizioni meteo a causa di instabilità che interesserà la regione solo in modo marginale. Fin dalle prime ore del mattino è prevista la possibilità di precipitazioni sparse di moderata intensità con possibili isolati temporali sull'Arcipelago toscano.

Previsioni meteo weekend

Le previsioni meteo di domani indicano che la nuova perturbazione già nelle prime ore della giornata raggiungerà il sud della Sardegna, la Liguria, i settori centro-settentrionali della Toscana e parte dell'area ionica compresa tra la Calabria e la Sicilia. In queste area con molta probabilità occorrerà un ombrello a portata di mano. Sul resto del Paese avremo tante nubi, ma il rischio di fenomeni si manterrà molto basso e ci sarà la possibilità di vedere qualche timida schiarita nelle aree interne centrali specie su Umbria, Abruzzo e Lazio. Temperature ancora sopra la media soprattutto al Centro-Sud e sui rilievi del Nord.