Maltempo, allerta meteo rossa venerdì 29 ottobre: le regioni a rischio Maltempo e allerta meteo rossa e arancione per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021. La Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale, una allerta arancione sulla Sicilia centrale e l’estremo sud della Calabria, e infine una allerta gialla per i restanti settore dell’Isola e per la Calabria meridionale.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sul sud Italia ed è nuova allerta meteo rossa e arancione per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021 su Sicilia e Calabria. A causa di un vortice depressionario responsabile del ciclone in formazione tra la Sicilia e Malta che sta investendo l’Isola e la parte meridionale della Penisola già in queste ore, infatti, nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento significativo delle condizioni meteo con temporali e nubifragi anche intensi. Per questo la Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse già lanciato per oggi e valutato per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre, una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale, una allerta arancione sulla Sicilia centrale e l’estremo sud della Calabria, e infine una allerta gialla per i restanti settore dell’Isola e per la Calabria meridionale.

Allerta rossa domani 29 ottobre in Sicilia orientale

L’avviso prevede fin dalla mattinata di domani, venerdì 29 ottobre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia e la Calabria meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti forti sulle due regioni con mareggiate lungo le coste esposte. Le zone più colpite saranno quelle del Catanese e Messinese, cioè proprio quelle già colpite nei giorni scorsi dal maltempo in Sicilia che ha provocato alluvioni numerosi danni, e la morte di due persone. In Calabria le zone più colpite saranno quelle del Reggino per le quali è indicata un'allerta arancione. Gialla, invece, sulla fascia centrale (Vibo Valentia e Catanzaro) e per il Crotonese.

Allerta arancione e gialla su Sicilia e Calabria venerdì 29 ottobre

L’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico per maltempo in Sicilia è valida per il versante tirrenico ord-Orientale, le isole Eolie, lo Stretto di Sicilia, il versante ionico Bacino del Fiume Simeto e il versante Sud-Orientale. Allerta arancione per rischio idraulico, invece, per le zona Centro-Settentrionale, Centro-Meridionale e le isole Pelagie. È allerta arancione per temporali sui versanti centro orientali dell’Isola, sui versanti Ionico e Tirrenico Meridionale della Calabria. Infine allerta gialla sui versanti occidentali della Sicilia e sui Versanti Jonico Centro-settentrionale, Ionico Centro-meridionale e Tirrenico Centro-meridionale della Calabria.

Le previsioni meteo di domani

Per domani al Sud attese precipitazioni diffuse e intense a prevalente carattere temporalesco su Sicilia orientale e, iniziando dal settore centro-meridionale, anche sulla Calabria ionica, con fenomeni isolati o sparsi al più moderati sul resto delle due regioni. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto del sud con brevi rovesci, tra pomeriggio e sera, sulla Basilicata meridionale. Al Centro molto nuvoloso in Sardegna con precipitazioni in prevalenza temporalesche e anche intense fino a tarda mattina sul settore centro-orientale. Nuvolosità in estensione sulle regioni peninsulari. Al Nord nuvolosità irregolare ma asciutto su Valle d'Aosta, Piemonte e

Liguria.