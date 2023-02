Maltempo, allerta meteo rossa oggi in Sicilia: mareggiata nel Messinese, allagata e chiusa statale Disagi per il maltempo nella Sicilia orientale, dove oggi è allerta meteo rossa. Chiuso un tratto della Statale 114 Orientale Sicula a Santa Margherita a causa di un allagamento provocato da una mareggiata.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo in Sicilia sta provocando i primi disagi sull’isola. È temporaneamente chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la SS114 Orientale Sicula a causa un allagamento provocato da una mareggiata, al km 11,600, a Santa Margherita (Messina).

Sul posto sono intervenuti personale dell'Anas e le forze dell'ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. A Messina, così come tutta la Sicilia orientale, oggi è allerta meteo rossa. Il sindaco, Federico Basile, ha disposto la chiusura delle scuole. A disporre la sospensione delle lezioni anche altri sindaci della Sicilia, da Agrigento, Catania, Enna e Ragusa.

A Trapani si è tenuta una riunione interprovinciale con tutti i Prefetti della Sicilia, presieduta dal Direttore del Dipartimento di Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, per effettuare un approfondimento tecnico in merito all’attuazione di tutte le misure necessarie da parte dei sindaci per prevenire eventuali conseguenze alla popolazione in vista di condizioni meteo avverse. Particolare attenzione alla Sicilia Orientale, ma il forte maltempo potrebbe estendersi anche alla provincia di Trapani.

"Non potendosi escludere la possibilità di un aggravamento del rischio – si legge in una nota – anche alla luce del più alto livello di allerta previsto per le province limitrofe, i sindaci sono stati invitati a preallertare i COC ed a seguire con attenzione l’evoluzione degli eventi, adottando ogni misura ritenuta idonea a fronteggiare eventuali situazioni di criticità, anche impreviste, che dovessero verificarsi, segnalandole tempestivamente" alla prefettura.

Un uragano mediterraneo, o medicane, sta per colpire la Sicilia e non solo. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa sta portando precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti.

Per la giornata di oggi, giovedì 9 febbraio, la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa nei seguenti settori della Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.