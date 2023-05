Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 15 maggio: le regioni a rischio Il maltempo investe il sud ed è allerta rossa e arancione domani, lunedì 15 maggio, su parte della Sicilia. Allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla in otto regioni.

A cura di Antonio Palma

Inizio di settimana ancora all’insegna del maltempo per l’Italia, per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, la Protezione civile infatti ha valutato una allerta meteo rossa, arancione e gialla in otto regioni, da nord a sud, per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. La nuova settimana infatti si apre con l’arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dal sud che interesserà le regioni meridionali, in particolare la Sicilia, per estendersi poi a tutta la zona tirrenica centro meridionale. A questa si affiancheranno i residui effetti della perturbazione che ha interessato il nord.

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Sicilia: tutte le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, allerta meteo rossa sulla Sicilia occidentale, allerta arancione sulla parte centrale dell’Isola e su alcuni settori dell’Emila Romagna e alletta meteo gialla sui restanti settori siciliani e della stessa Emilia Romagna oltre che su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Elevata criticità per rischio idrogeologico / allerta rossa:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico Ordinaria criticita' per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 15 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 15 maggio, al nord avremo annuvolamenti compatti sulle aree alpine centroccidentali, su quelle appenniniche e sui rilievi in genere del triveneto, con lievi precipitazioni in assorbimento dalle ore serali. Nubi invece in aumento e temporali anche dalla sera sulla Romagn. Al centro nuvolosità già dal primo mattino sulle regioni adriatiche e sul basso Lazio, con rovesci o temporali sparsi, su Abruzzo e Lazio meridionale, tendenti a divenire diffusi nel corso del giorno e ad estendersi anche a Umbria e Marche. Al sud maltempo atteso in Sicilia con rovesci o temporali diffusi ed intensi sulla Sicilia, con fenomeni di eccezionalità rilevanza attesi sula parte occidentale dell’Isola. Molte nubi anche sul resto del Sud, con rovesci o temporali diffusi, seppur di moderata intensità.