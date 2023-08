Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 28 agosto per temporali: le regioni a rischio Complice il passaggio del ciclone atlantico sull’Italia la Protezione civile ha diramato per domani, lunedì 28 agosto, un avviso di allerta meteo rossa sulla Lombardia, un avviso di allerta meteo arancione e gialla su altre regioni del Centro Nord dove potrebbero verificarsi nubifragi e grandinate: ecco l’elenco completo.

A cura di Ida Artiaco

L'ondata di maltempo che già oggi ha messo in ginocchio parte del Nord Italia domani, lunedì 28 agosto, secondo le ultime previsioni meteo, entra nel vivo, complice il passaggio di un ciclone atlantico, accompagnato da possibili nubifragi e grandinate.

Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa, arancione e gialla su quasi tutta la Penisola ad accezione delle regioni meridionali, dove persiste il bel tempo.

Come si legge sul bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, allerta rossa è stata diramata su un settore della Lombardia, allerta meteo arancione ancora su Lombardia e Trentino Alto Adige per rischio idraulico e per rischio temporali su Liguria, Toscana, Veneto. Infine, allerta meteo gialla è stata annunciata per Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte Sardegna, Toscana, Umbria.

Maltempo, allerta meteo rossa domani: a rischio la Lombardia

Per domani, lunedì 28 agosto, la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo rossa, che rappresenta il massimo livello di allerta, per la zona della Lombardia della Valchiavenna. Già oggi nella Regione si sono verificati disagi dovuti al forte maltempo.

Allerta meteo arancione 28 agosto: le regioni interessate

Per quanto riguarda l'allerta meteo arancione, ecco di seguito i settori a rischio secondo il bollettino della Protezione civile per domani, lunedì 28 agosto:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: i territori a rischio

Numerose sono in fine le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla. Eccole di seguito:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

Veneto: Alto Piave.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Piemonte: Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 28 agosto

Il maltempo che oggi ha interessato le regioni del Nord Ovest secondo le previsioni meteo si sposterà già domani, lunedì 28 agosto, verso il Nord Est e la Toscana portando nubifragi e possibili grandinate. Giù le temperature: ci sarà uno stop al caldo ma non nelle regioni del Sud dove per il momento continuerà a fare caldo e il tempo sarà più stabile.