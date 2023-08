Quando arriva il maltempo in Italia e quali sono le regioni a rischio nubifragi: le previsioni meteo Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 28 agosto, il Nord Italia sarà alle prese con una ondata di maltempo, che porterà nubifragi e temporali al Centro Nord. Crollo delle temperature anche al Sud.

A cura di Ida Artiaco

Stop al caldo e maltempo, anche di forte intensità, sulle regioni del Nord: è quanto emerge dalle previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana, che segnerà, dunque, una forte battuta d'arresto dell'estate, complice l'arrivo di un ciclone atlantico.

Le regioni più colpite dall'ondata di maltempo

Liguria, Piemonte, Lombardia e poi Trentino Alto Adige e alto Veneto saranno le regioni più colpite da questa ondata di maltempo.

Già per oggi, domenica 27 agosto, è stata diramata allerta meteo arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Anche allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. Sono attese precipitazioni a tratti molto abbondanti in provincia di Novara, Varese, Lecco, Como, Vercelli, in serata pure a Torino e Milano.

Le previsioni meteo di domani, lunedì 27 agosto

Ma la situazione non migliorerà a partire da domani, lunedì 28 agosto. Il maltempo dalle regioni del Nord Ovest si sposterà verso il Friuli Venezia Giulia. Le zone in cui si potranno avere i fenomeni più intensi saranno i settori a nord del Po.

Piogge e temporali impegneranno anche le regioni centrali, specie tirreniche e soprattutto la Toscana, dove i fenomeni potranno risultare localmente violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento, con qualche rovescio più attenuato che potrà estendersi fino al settore basso tirrenico. Successivamente verranno colpite le regioni adriatiche centrali, localmente la Campania, la Sardegna e la Calabria.

L'aria più fresca in arrivo, scontrandosi con quella caldissima preesistente, darà vita a precipitazioni molto forti che si presenteranno sotto forma di temporale con grandine e più raramente anche tornado.

Italia divisa a metà: al Sud ancora sole, ma temperature giù

Le temperature subiranno una generale e marcata diminuzione su tutto il territorio nazionale. Anche al Centro Sud, infatti, l'anticiclone africano sarà in ritirata, per questo si determinerà un sensibile calo termico, anche se continuerà a splendere il sole. Il gran caldo resisterà solo sul basso Adriatico e sulle zone ioniche, con locali picchi di 36/38°C. Entro mercoledì 30 il ciclone avrà abbandonato l’Italia.