Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 11 maggio: le regioni a rischio La protezione civile a causa del maltempo ha prorogato l’allerta meteo rossa sull’Emilia Romagna per la giornata di domani, giovedì 11 maggio, e ha diramato allerta arancione e gialla su altre 6 regioni in totale: ecco i territori a rischio.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo continua a mettere in ginocchio l'Italia: anche per domani, giovedì 11 maggio, temporali e nubifragi sono in arrivo su gran parte del Centro Sud. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta rossa, arancione e gialle su alcune regioni.

Nello specifico, l'allerta rossa è stata prorogata anche per domani 11 maggio su alcuni settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico, mentre allerta arancione è stata diramata su altri settori dell'Emilia Romagna e del Veneto sempre per rischio idraulico e idrogeologico. Allerta gialla, invece, su Abruzzo, Marche e Umbria, per rischio temporali, su Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto per rischio idraulico e su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto per rischio idrogeologico.

Allerta meteo rossa domani sull'Emilia Romagna

Secondo quanto comunicato dal sito internet della Protezione civile, sono ben 7 le Regioni interessate della allerte meteo di domani, giovedì 11 maggio. La criticità più elevata è in Emilia Romagna: qui su alcuni settori è stata prorogata l'allerta rossa. Ecco di seguito le zone interessate:

Elevata criticità per rischio idraulico (allerta rossa):

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto

Sempre per domani, giovedì 11 maggio, la Protezione civile ha previsto criticità moderata per alcuni settori di due regioni, Emilia Romagna e Veneto:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Infine, allerta meteo gialla è stat diramata per domani, giovedì 11 maggio, sulle seguenti regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Emilia Romagna: Costa romagnola;

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini.

Previsioni meteo per domani 11 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 11 maggio, il maltempo continuerà ancora a colpire l'Italia. Il tempo sarà stabile e soleggiato solo su Sicilia e Sardegna mentre altrove ci sarano piogge e temporali, con nevicate sulle Alpi oltre 1700-2000 metri.

Isolati rovesci e temporali si prevedono, nel corso del giorno, su Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste adriatiche del Centro, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord-Est, in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche e al Sud.