Maltempo, allerta meteo per temporali domani 27 febbraio: l’elenco delle Regioni a rischio Nuova fase di maltempo sull’Italia con allerta meteo gialla della Protezione civile domani, lunedì 27 febbraio: rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria a cui si aggiungono Marche, Puglia e Emilia Romagna.

A cura di Ida Artiaco

Tornano il maltempo e il freddo sull'Italia dopo un breve periodo di pausa, con temperature quasi primaverili. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche comincerà già nelle prossime ore.

Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta gialla per domani, lunedì 27 febbraio, per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su alcuni territori: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria a cui si aggiungono Marche, Puglia e Emilia Romagna.

Maltempo con allerta meteo gialla domani: i settori a rischio

Come viene specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco i settori interessati dall'avviso di allerta gialla di domani, lunedì 27 febbraio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Marche: Marc-2, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Le previsioni meteo di lunedì 27 febbraio

Secondo le previsioni meteo, a partire da domani, lunedì 27 febbraio, arriva sull'Italia un vortice ciclonico di aria gelida che porterà temporali e neve soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e un abbassamento generalizzato delle temperature con crollo termico fino a 10 gradi. Pioggia e neve anche in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte (fino a quote molto basse o in pianura).