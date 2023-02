Meteo, da lunedì 27 febbraio tornano sull’Italia temporali, neve e freddo: temperature giù di 10 gradi Secondo le previsioni meteo a partire da domani, lunedì 27 febbraio, e per tutta la prossima settimana in Italia torneranno pioggia e neve, anche a bassissima quota, oltre che un crollo sensibile delle temperature a causa di un ciclone di aria gelida.

A cura di Redazione Meteo

Le temperature quasi primaverili dei giorni scorsi saranno presto un lontano ricordo: secondo le ultime previsioni, a partire da domani, lunedì 27 febbraio, infatti, torneranno sull'Italia temporali e un ciclone di aria gelida che provocherà un crollo termico fino a 10 gradi. E il tempo resterà instabile per tutto il corso della settimana che sta per cominciare.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia e neve

Già a partire da oggi, domenica 26 febbraio, la giornata sarà nuvolosa e piovosa in gran parte d’Italia, con venti intensi su tutti i nostri mari e nevicate sulle Alpi occidentali e in Appennino, anche a bassa quota al Nord. E la fase di maltempo continuerà per tutto il resto della prossima settimana, anche se la maggior parte delle precipitazioni sono attese sulle regioni del Centro-Sud.

In particolare, domani, lunedì 27 settembre, sono previste piogge sparse su gran parte del Centro-Sud e Isole, a eccezione della Toscana, con nevicate oltre 400-800 metri sull’Appennino Umbro-Marchigiano, oltre 800-1200 metri sull’Appennino Abruzzese e Molisano. In particolare, c'è la possibilità di nevicate a quote bassissime specie su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

Poi, tra martedì 28 e mercoledì 1 marzo il ciclone responsabile dell'arrivo di aria gelida sulla Penisola muoverà il suo asse principale verso Sud e il maltempo continuerà ad insistere sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, con piogge intense e pure temporali, accompagnati da rischio di grandine.

Temperature giù di 10 gradi: torna il freddo

Secondo le previsioni meteo, i prossimi giorni saranno caratterizzati soprattutto da un sensibile crollo delle temperature, che potrebbero calare fino a 10 gradi. Ciò è dovuto al passaggio nell'area del Mediterraneo di un ciclone alimentato da un flusso di correnti fredde che manterranno le temperature decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi.