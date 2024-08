video suggerito

Maltempo, temporali e grandinate domani martedì 27 agosto: dove è prevista allerta meteo gialla Nei prossimi giorni è attesa sull'Italia un'intensa fase di instabilità meteo che porterà sulla penisola temporali e grandinate, in particolare al Centro-Sud. Per questo la Protezione Civile ha disposto per la giornata di domani, martedì 27 agosto, l'allerta gialla per maltempo in dieci regioni.

A cura di Eleonora Panseri

Nei prossimi giorni, con l'approssimarsi della fine della stagione estiva, arriverà sull'Italia un'intensa fase di maltempo con temporali e grandinate, in particolare al Centro-Sud, nelle zone interne e montuose.

L'alta pressione presente sul nostro Paese tenderà infatti a indebolirsi nelle prossime ore e la nuova fase d'instabilità che tra oggi, lunedì 26 agosto, e domani investirà la penisola porterà anche aria più fresca.

Per questo sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'allerta gialla prevede dalla tarda mattinata di domani, martedì 27 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su 10 regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo per maltempo, le regioni a rischio temporali e grandine

Come già anticipato, per la giornata di domani, martedì 27 agosto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta gialla su dieci regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino della Protezione CivileMeteo, le previsioni per domani GIORNO MESE:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani martedì 27 agosto

Nella mattinata di martedì 27 agosto sono attesi rovesci e temporali sulle regioni del Nord-Ovest, anche sul medio versante adriatico, sui rilievi di Romagna e Marche. Con il passare delle ore il tempo diverrà molto instabile al Centro-Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali nelle zone interne, anche di forte intensità con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Prvisto qualche temporale sui monti della Sardegna e, a carattere isolato, su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata dovrebbe verificarsi una generale attenuazione dei fenomeni. Le temperature minime saranno in calo al Nord e anche le massime scenderanno al Centro-Sud, soprattutto nelle aree interessate dai fenomeni.