Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 settembre: le regioni a rischio Nonostante il caldo, il maltempo non risparmia l'Italia e per domani lunedì 2 settembre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni.

A cura di Antonio Palma

In una situazione meteo di caldo asfissiante atteso anche per la settimana che sta per incominciare, nelle prossime ore non mancheranno però regioni e zone interessate dal maltempo a causa di violenti temporali e acquazzoni improvvisi. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani lunedì 2 settembre una allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni del nord e del centro.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

Tutta colpa dell’ingresso di aria relativamente più fresca in quota nella prima parte della settimana che sarà responsabile di temporali pomeridiani a livello locale, in particolare sui rilievi selle Alpi occidentali dove le precipitazioni saranno sopra la media del periodo. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, lunedì 2 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. Ecco nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 2 settembre

Per domani, lunedì 2 settembre, le previsioni meteo indicano nuvolosità intensa fin dal primo mattino al nord-ovest con rovesci e temporali sparsi, più frequenti sul Piemonte. La nuvolosità sarà in aumento nel corso del giorno anche sul resto del nord, in particolare su Alpi, Prealpi e appennino con rovesci e locali temporali, in sconfinamento tra tardo mattino e pomeriggio verso le aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e soprattutto dell’Emilia-Romagna dove sono attesi forti temporali. Al centro nuvolosità inizialmente estesa su gran parte delle regioni con piogge e isolati temporali in Sardegna e poi su Toscana e coste del Lazio. Tra tardo mattino e pomeriggio i temporali interesseranno anche Marche e Abruzzo per estendersi anche all’Umbria. Le precipitazioni tenderanno poi ad attenuarsi in serata. Al sud tempo più asciutto ma non mancheranno brevi rovesci e locali temporali nelle ore centrali della giornata.