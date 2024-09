video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 settembre: le regioni a rischio Il maltempo si attenua sull'Italia ma per domani, martedì 10 settembre, è ancora allerta meteo gialla su alcune regioni del Paese per rischio temporali. Il bollettino delle allerte meteo della Protezione civile per domani.

A cura di Antonio Palma

Maltempo in attenuazione nelle prossime ore in Italia dove però persiste una instabilità meteo su alcuni settori che ha spinto la Protezione civile a valutare per domani, martedì 10 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni del sud: Puglia, Calabria e Sicilia. In un contesto di tempo più asciutto, infatti, non mancheranno residui rovesci e locali temporali al centro nord ma i temporali diurni saranno più probabili sulle aree adriatiche di Molise e Puglia e lungo quelle tirreniche di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, martedì 10 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Puglia e su settori di Calabria e Sicilia. Ecco nel dettaglio il bollettino delle allerte meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Meteo, le previsioni per domani 10 settembre

Le previsioni meteo per domani 10 settembre indicano al nord brevi rovesci e isolati temporali nel pomeriggio sui settori alpini, in sconfinamento sul Veneto, ma tempo sereno sul resto delle regioni. Al Centro piogge residue al primo mattino su coste adriatiche ma in rapido miglioramento e con ampi rasserenamenti, a parte qualche locale temporale nell’interno al pomeriggio. Al sud invece nuvolosità in rapido aumento nel corso del giorno con rovesci sparsi e locali temporali sulle aree adriatiche di Molise e Puglia e lungo quelle tirreniche di Calabria e Sicilia dove le piogge insisteranno anche in serata.