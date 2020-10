Ancora una giornata di pioggia e forte vento sin Italia. Anche domani, venerdì 16 ottobre, il maltempo si concentrerà sulle aree del Centro Sud portando temporali anche di una certa intensità accompagnati da un ulteriore calo delle temperature. Per questo, la Protezione civile ha diramto un nuovo avviso di allerta meteo gialla su cinque regioni, e cioè Calabria, Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria, a cui si aggiungono anche Campania e Lazio per rischio idrogeologico. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione.

Allerta meteo domani, quali sono le regioni a rischio

Stando a quanto riferito dal sito della Protezione civile, per cinque regioni è stato emesso avviso di allerta meteo gialla per domani, venerdì 16 ottobre, a causa dei temporali in arrivo. A queste, se ne aggiungono altre due, la Campania e il Lazio, per le quali vi è rischio idrogeologico, per le seguenti aree:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Molise : Alto Volturno – Medio Sangro;

: Alto Volturno – Medio Sangro; Toscana : Serchio-Costa, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Costa, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere.

Previsioni meteo venerdì 16 ottobre

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 16 ottobre, il tempo continuerà la fase di instabilità cominciata già nella giornata di oggi, anche se le precipitazioni si faranno via via meno intense e più irregolari ovunque. Nel corso della giornata arriverà anche qualche schiarita al Nord, mentre insisteranno piogge a macchia di leopardo al Centro, soprattutto su bassa Toscana, Marche, Umbria e settori tirrenici del Sud, come pure sulla Sardegna settentrionale. Tuttavia, nel corso del weekend la situazione andrà migliorando un po' ovunque, con schiarite anche sulle regioni più colpite dal maltempo.