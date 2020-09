Sebbene su gran parte dell'Italia ci sarà una breve tregua dal maltempo degli ultimi giorni, in alcune regioni, soprattutto al Sud, continua l'ondata di pioggia e vento forte, al punto che la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per domani, martedì 29 settembre. I territori interessati sono quelli di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dove oltre al rischio per temporali, c'è anche quello idrogeologico e idraulico, ma la situazione dovrebbe tuttavia migliorare entro sera. Qualche addensamento è atteso anche su Alpi di confine, Sardegna e Toscana, senza però fenomeni di rilievo e in diradamento nel corso della giornata.

Allerta meteo domani: l'elenco delle regioni a rischio

Come specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, sono tre le regioni in cui è stata diramata allerta meteo per temporali, a cui si aggiunge una quarta regione, la Campania, in cui l'allerta gialla è stata lanciata per rischio idrogeologico. Ecco, nel dettaglio, le zone interessate:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia : Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie;

: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie; Campania: Alto Volturno e Matese, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Basso Cilento, Tanagro.

Le previsioni meteo di martedì 29 settembre

In realtà, ad eccezione di queste regioni, dove tuttavia la situazione andrà comunque migliorando nel corso della giornata, secondo le previsioni meteo da domani, martedì 29 settembre, il maltempo comincerà gradualmente ad allontanarsi dalla Penisola, dove tornerà gradualmente il sole minacciato solo da un po' di nubi di passaggio al Nord e neve sui rilievi alpini di confine. Attenzione anche a qualche densa foschia nottetempo e nelle primissime ore del giorno soprattutto sulla Val Padana. Anche le temperature saranno in ripresa prima di un nuovo crollo, soprattutto al Nord, entro il weekend.