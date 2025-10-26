Maltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio
Ancora maltempo e vento forte sull’Italia anche per inizio settimana. A causa del forte flusso di venti nord-occidentali, infatti, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Nelle prossime ore sul nostro Paese atteso un aumento della ventilazione con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Al contempo attese piogge e temporali intensi sui settori tirrenici del sud interessati da una allerta meteo gialla. Nel dettaglio, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d’Aosta. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali in rotazione a quelli settentrionali, sul Lazio, specialmente lungo i settori costieri.
Dalle prime ore di domani, lunedì 27 ottobre, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte interesseranno la Sardegna e, nel corso della mattina, anche Sicilia e Calabria. Si segnalano forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, allerta gialla su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 27 ottobre:
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Basilicata: Basi-D
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
- ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
Meteo, le previsioni per domani 27 ottobre
Le previsioni meteo per domani 27 ottobre indicano cielo molto nuvoloso su tutte le regioni di centro nord ma con possibilità di locali piovaschi solo a ridosso degli appennini. Al sud invece temporali attesi sulle aree costiere tirreniche di Campania e Calabria e sul nord della Sicilia ma con attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Venti localmente forti e mari da molto mossi ad agitati.