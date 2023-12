Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 5 dicembre: le regioni a rischio Allerta meteo martedì 5 dicembre per rischio temporali, idrogeologico e idraulico in nove regioni a causa del maltempo che interesserà il nostro Paese da Nord a Sud.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo continua ad essere protagonista di questi primi giorni di dicembre: domani, martedì 5 dicembre, sono previste piogge e temporali intensi su molte regioni d'Italia con la Protezione Civile che ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico per ben 9 regioni.

Colpa della prima perturbazione del mese che dopo aver colpito buona parte del Settentrione dove, fino alla prossima notte, si attendono nevicate anche bassa quota, domani coinvolgerà pure le regioni centro-meridionali, dove è atteso anche un marcato rinforzo del vento e del moto ondoso dei mari.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per martedì 5 dicembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando un'allerta meteo gialla per rischio idraulico sulla Calabria, per rischio idrogeologico su alcune zone di Calabria, Lazio, Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria e Sicilia e per rischio temporali su Umbria, Sicilia, Molise, Lazio, Calabria, Basilicata e Abruzzo.

Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni meteo per domani martedì 5 dicembre

Precipitazioni sulla zona a Nord-Est già tra la notte e il primo mattino. Tendenza a schiarite su Piemonte e in estensione dal pomeriggio a Liguria e Lombardia. Al Centro-Sud cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse e locali temporali a partire dalle regioni centrali, dalla Campania e dalle Isole.

Nella seconda parte del giorno sarà coinvolto il resto del Sud, contemporaneamente a un graduale miglioramento a partire dal medio-alto Tirreno.