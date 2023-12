Allerta Meteo in Campania per 24 ore, in arrivo piogge e temporali fino a mercoledì Allerta meteo in Campania, piogge e temporali fino a mercoledì 6 dicembre. A Napoli domani parchi chiusi, così come il pontile di Bagnoli e le spiagge.

Allerta meteo per 24 ore in Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani, martedì 5 dicembre, fino alle 6 di dopodomani, mercoledì 6 dicembre. Sono previste infatti "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intenso". L'allerta riguarda tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro.

Il Comune di Napoli ha fatto sapere che "i parchi cittadini resteranno chiusi. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine". La Protezione Civile della Regione Campania ha inoltre avvertito di prestare attenzione in particolare a:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);- Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

La nota della Protezione Civile regionale, infine, ricorda ai Comuni "di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".