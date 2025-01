Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 31 gennaio: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Una nuova perturbazione di origine atlantica, la undicesima del mese di gennaio, ha raggiunto le regioni settentrionali, la Sardegna e parte del Centro Italia. Domani, venerdì 31 gennaio, e sabato 1 febbraio porterà piogge deboli o moderate e nevicate sulle Alpi intorno ai 900-1000 metri.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta meteo gialla riguarda, in particolare, alcuni settori di Emilia-Romagna e Toscana. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla (ordinaria criticità) per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in Toscana ed Emilia-Romagna. Ecco quali saranno le zone interessate dai fenomeni in arrivo domani, venerdì 31 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Le aree interessate dall'allerta meteo della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 31 gennaio

Per la giornata di domani, venerdì 31 gennaio, sono previste nubi sulle regioni settentrionali, con piogge sparse al Nord-Ovest e sull’Emilia occidentale, in estensione a fine giornata anche sulle altre regioni. Attesa neve sulle zone alpine oltre 900-1200 metri. Molte nubi e precipitazioni anche in Toscana.

Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, con pochi piovaschi concentrati sul nord della Sardegna. Le temperature massime saranno in calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud.