Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 22 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per domani venerdì 22 novembre, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un avviso per 9 regioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sull'Italia per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, con possibili piogge, nevischio e temperature molto rigide in diverse parti del Paese. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani una serie di allerte meteo per condizioni meteo avverse. In particolare, prevista l'allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su 9 regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato sul sito ufficiale il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 22 novembre. Prevista un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Saranno interessate dalle allerte almeno 9 regioni tra Nord, Sud e Centro del Paese. L'elenco nel dettaglio.

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Ancora piogge, temperature rigide e nevischio su alcune zone di Italia domani, venerdì 22 novembre. A Nord la situazione è in miglioramento sulla Romagna, che vedrà le sue ultime piogge. Altrove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo nevischio su Alpi confinali. Le temperature sono stabili con massime tra 4 e 9 gradi.

Al Centro, invece, sono previste piogge e rovesci più intensi su Lazio e Abruzzo, ma la situazione migliorerà in serata sul versante tirrenico. Neve da 150m. Temperature in calo con massime tra 11 e 16 gradi. Sul Sud previsto maltempo con piogge e rovesci a tratti temporaleschi sulle regioni tirreniche, dal pomeriggio anche sulla Puglia. Temperature in rialzo con massime tra i 15 e i 19 gradi.