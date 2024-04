video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 24 aprile 2024: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per mercoledì giovedì 24 aprile, per rischio temporali, idraulico e idrogeologico: l'elenco delle regioni interessate.

A cura di Biagio Chiariello

La fase di instabilità sull'Italia prosegue ormai da diversi giorni. Le temperature sono crollate, tanto da toccare valori anche di 15°C inferiori rispetto a quelli registrati la scorsa settimana.

Il maltempo che nei giorni scorsi ha investito il Nord e parte del Centro con piogge intense e nevicate anche a quote insolitamente basse per il periodo, si sta spostando lentamente verso sudest e domani interesserà marginalmente anche le regioni del Sud. Una situazione che continuerà almeno fino al ponte del 25 aprile.

Per questo motivo, come si legge sul sito della Protezione civile, per la giornata di mercoledì 24 aprile è stata diramata un'allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e per rischio idrogeologico in alcune zone del Centro e del Sud Italia. Nello specifico, sarà allerta gialla in Lazio, Campania, Calabria e Basilicata.

Allerta meteo gialla giovedì 24 aprile: le regioni coinvolte

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, i settori interessati dall'allerta meteo domani, mercoledì 24 aprile, sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Meteo, le previsioni per domani giovedì 24 aprile

Situazione stabile al Nord-Ovest con qualche nuvola su Alpi lombarde, est Lombardia ed estremo levante Ligure. Sul resto del Paese cielo nuvoloso e tempo instabile, con precipitazioni più probabili al Nord-Est, al Centro, in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centro-orientale.

Al mattino precipitazioni anche sulla Sardegna occidentale. Possibili temporali, specie nelle regioni centrali. Quota neve intorno a 1.000-1.200 metri su Alpi e Prealpi orientali e sull’Appennino centro-settentrionale, a 1.300 metri in Irpinia.

Temperature minime in calo al Nord-Ovest, con valori all’alba poco sopra lo zero. Venti da moderati a forti occidentali al Sud e sulle Isole, intenso Maestrale sulla Sardegna.