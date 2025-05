video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 14 maggio: le regioni a rischio Il maltempo non lascia tregua e insisterà anche domani, mercoledì 14 maggio, in molte regioni italiane. La Protezione civile ha valutato pertanto allerta meteo gialla in quattro regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di maltempo su parte dell'Italia: la Protezione civile, in vista della perturbazione in arrivo, ha diramato per domani mercoledì 14 maggio un avviso di allerta meteo gialla su alcune regioni centrali. Nello specifico, come si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali su settori di Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria e per rischio idrogeologico su settori di Abruzzo e Molise.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 maggio: le regioni a rischio

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, sono 4 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla domani, mercoledì 14 maggio. Ecco, nel dettaglio, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Aniene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 14 maggio

Secondo le ultime previsioni meteo, dopo giornate di caldo quasi estivo, sull'Italia arriverà una perturbazione che porterà pioggia accompagnata da fenomeni anche violenti, come grandinate, alcune aree, in particolare concentrate al Centro-Sud e in Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi dal Nord fino al Sud.