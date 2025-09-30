Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 1 ottobre 2025: le regioni a rischio

Per domani, mercoledì 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su 8 regioni: arriverà il maltempo complice un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale che interesserà soprattutto il Centro-Sud.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nuova ondata di maltempo in arrivo su parte dell'Italia domani, mercoledì 1 ottobre, complice un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo su 8 regioni.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori di Calabria ed Emilia Romagna; per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, ancora Emilia Romagna, Marche,Molise, Puglia e Sicilia; e infine per rischio idrogeologico su settori di Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sicilia.

Immagine

Maltempo, allerta meteo gialla domani 1 ottobre: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su 8 regioni. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 24 settembre: le regioni a rischio
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
    Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
    Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
    Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;
    Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4;
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
    Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per mercoledì 1 ottobre 2025

Secondo le ultime previsioni meteo di domani, mercoledì 1 ottobre, un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale interesserà nelle prossime ore il nostro paese e determinerà un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del Centro-Sud, specialmente su settori adriatici e Sicilia, portando piogge e temporali.

In particolare, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono in arrivo su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specialmente sui settori costieri e sulla Sicilia, specialmente sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra
gaza
Piano di Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Gaza, la diretta. Trump: "Ad Hamas 3-4 giorni per accettare il piano di pace". La Fregata Alpino accoglierà chi abbandonerà la Flotilla
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla
Roberta Covelli
Cosa pensa il governo Meloni del piano di pace degli Stati Uniti per Gaza
Cosa c’è nel piano USA - Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi
"Rompere l'assedio per aprire canale umanitario, non forzeremo il blocco": la strategia del Pd sulla Flotilla
Una valutazione onesta sul perché la Global Sumud Flotilla ha deciso di ripartire Saverio Tommasi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views