Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 4 giugno: le regioni a rischio Prosegue la fase d'instabilità che sta interessando il nostro Paese da diverse settimane, in particolare il Nord. Per questo la Protezione Civile ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 4 giugno. Disposta l'allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico su tre Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Prosegue la fase d'instabilità che sta interessando il nostro Paese da diverse settimane. Ora la perturbazione sembra essersi spostata al Nord e per questo la Protezione Civile sul proprio sito ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità per la giornata di domani, martedì 4 giugno. Il Dipartimento ha disposto un'allerta meteo gialla su tre Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per martedì 4 giugno

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, martedì 4 giugno, un'allerta meteo gialla per rischio temporali in Emilia-Romagna e Lombardia e per rischio idraulico in Veneto. Di seguito il bollettino di allerta nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.

Meteo, le previsioni per domani martedì 4 giugno

Per la giornata di domani, martedì 4 giugno, al mattino prevista prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per il Nord dove fin dal mattino potrebbero verificarsi rovesci o temporali tra Piemonte e alta Lombardia. Nel corso della giornata ci sarà un ulteriore aumento di nubi al Nord, con rovesci o temporali sia sui rilievi che in pianura.

In generale tempo più soleggiato nelle coste liguri e al Centro-Sud con qualche cumulo in più nelle zone interne montuose; possibilità in Appennino di qualche breve rovescio pomeridiano. In serata nubi in aumento in Sicilia, con possibili piogge sul settore orientale. Temperature per lo più in lieve aumento al Centro-Nord e con valori nella norma un po’ dappertutto.