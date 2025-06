Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 3 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Domani, martedì 3 giugno, è previsto il passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali. Attesi nuvole e temporali sulle zone del Nord.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo. L'allerta gialla riguarda, in particolare, tre regioni: Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano).

Nel resto d’Italia invece non ci saranno grossi cambiamenti. L’alta pressione garantirà infatti tempo stabile e soleggiato. Di seguito i dettagli del bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, per la giornata di domani, martedì 3 giugno, è prevista l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in tre regioni: Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Ecco quali saranno le zone interessate dal maltempo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Toce, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Le zone interessate dall'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per martedì 3 giugno 2025.

Allerta caldo in Sardegna per domani 3 giugno

La Protezione civile regionale sarda ha invece diramato un'allerta meteo per temperature elevate, in particolare nelle zone interne e nel sassarese. L'avviso è valido per la giornata di domani, martedì 3 giugno, dalle 10 alle 20.

Si raccomanda particolare attenzione nelle ore più calde, tra le 12 e le 18, soprattutto per le categorie a rischio. Le autorità invitano la popolazione a non uscire nelle fasce orarie più critiche e a proteggersi dal calore all'interno delle abitazioni, utilizzando tende o persiane per limitare l'irraggiamento solare.

Tra i soggetti più a rischio: anziani, persone non autosufficienti o convalescenti, chi assume farmaci regolarmente, neonati, bambini piccoli e chi pratica attività fisica o svolge lavori pesanti all'aperto.

Meteo, le previsioni per domani martedì 3 giugno

Martedì 3 giugno sono attesi nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Veneto.

Il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato nel resto d’Italia. La giornata sarà caratterizzata da caldo tipicamente estivo: le temperature massime saranno in leggero aumento al Sud e all’estremo Nordovest, invariate altrove.

Nell’ultima parte della settimana l’alta pressione dovrebbe rinsaldare la sua posizione anche al Nord, garantendo così tempo bello in tutta Italia.

Nei prossimi giorni le temperature caleranno leggermente sulle regioni settentrionali mentre saliranno nel resto d’Italia, quindi soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole.