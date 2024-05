video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 28 maggio: l'elenco delle regioni a rischio Maltempo con temporali al Nord, allerta meteo gialla in 10 regioni per la giornata di domani, martedì 28 maggio. Attese precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, che si sposteranno gradualmente dal settore occidentale verso la Lombardia e il Veneto.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo gialla domani, martedì 28 maggio, in settori di dieci regioni. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di martedì per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.

Da Nord a Sud, sono dieci le regioni in giallo nella mappa pubblicata ogni giorno sul sito della Protezione civile: Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia e Calabria. Una depressione di origine atlantica – fa sapere la Protezione civile – investe le nostre regioni del Nord accentuando l’instabilità e portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, che si sposteranno gradualmente dal settore occidentale verso la Lombardia e il Veneto.

Allerta meteo gialla domani martedì 28 maggio: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per la giornata di domani un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata allerta gialla su Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, gran parte di Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo e Molise, parte di Puglia e Calabria. Il bollettino di criticità per la giornata di domani della Protezione civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 28 maggio

Tempo in peggioramento domani, con una perturbazione in spostamento verso est. Giornata con tempo instabile al Nord-est, e poi lungo la fascia adriatica centro meridionale. Possibili, secondo le previsioni meteo, delle piogge intense e dei temporali localmente forti, con il rischio di grandinate. Sul resto del paese tempo più stabile e soleggiato dal mattino fino a sera.