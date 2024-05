video suggerito

Continua la pioggia in Lombardia: scatta ancora l'allerta maltempo fino a domani mattina Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali dal pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio, e fino alla mattina di domani, martedì 28 maggio.

A cura di Giorgia Venturini

La tregua sulla Lombardia è durata giusta poco più di 24 ore. Torna il maltempo già in queste ore: il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali per il pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio. L'allerta è stata diramata fino alle 9 di domani mattina. Sotto osservazione restano i due fiumi che nei giorni scorsi giorni ha causato allagamenti nel Milanese: il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo infatti per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Ma perché tutti queste piogge in questo mese di primavera? Ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert: "Un maggio come questo è anomalo, ma in primavera è normale la variabilità". Nel dettaglio, "in primavera questa variabilità è normale, anche se questo mese di maggio è stato un po' particolare per il tipo di fenomeni (ovvero perturbazioni intense, quasi piogge alluvionali). Non è normale, anche se è più normale una primavera così che andare al mare a maggio".

Il maltempo non si fermerà neanche domani: le previsioni meteo a Milano per domani martedì 28 Maggio prevedono una giornata con piogge e nubi sparse. L'allerta meteo però terminerà in mattinata, segno che le perturbazioni potrebbero calare di intensità nel corso della giornata. Intanto si spera nell'arrivo del sole e del bel tempo verso fine settimana.