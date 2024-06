video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 2 giugno: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, 2 giugno, una nuova allerta meteo gialla su vari settori di sei regioni italiane per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questi primi giorni del mese di giugno sono ancora all’insegna dell'instabilità. Anche domani, domenica 2 giugno, non mancherà la pioggia, nonostante la situazione si sia normalizzata al Nord, dopo i record di piovosità degli ultimi giorni. E così anche in questo ultimo giorno della settimana saranno protagonisti rovesci e temporali sparsi per l’arrivo dalla Francia di una perturbazione associata ad un vortice di bassa pressione che andrà a posizionarsi in prossimità della Corsica per poi attraversare l'Italia.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idraulico su alcuni settori Veneto, per rischio temporali su Emilia Romagna, Puglia, Toscana e e Molise e per rischio idrogeologico su alcune zone di Campania, Puglia e Toscana.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, 2 giugno, è stata valutato diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio idraulico, rischio temporali e idrogeologico di colore giallo su sei diverse regioni italiane di Nord e Centro.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto.

Meteo, le previsioni per domani domenica 2 giugno

Mattinata con cielo nuvoloso in pianura Padana, lungo tutto il versante adriatico, in Umbria e Toscana; deboli piogge o isolati rovesci sui settori alpini centro orientali, nella Sardegna meridionale e nel Lazio.

Da metà giornata aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali sulle regioni del nord Italia, in Toscana, nella Sardegna nordorientale, nelle zone interne e adriatiche del Centro e al Sud (tranne Calabria, Salento e Sicilia).

Temperature in lieve calo al Centro-Nord, e in Sardegna. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, settentrionali al Sud.