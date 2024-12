Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 15 dicembre: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La perturbazione giunta sull’Italia nei giorni scorsi continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, domenica 15 dicembre, portando una residua instabilità solo sulle regioni meridionali.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla riguarda sei regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come riporta il bollettino della Protezione Civile, per la giornata di domani, domenica 15 dicembre, è stata disposta l'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su settori di Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Di seguito tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Litoranea;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, le previsioni per domani domenica 15 dicembre

Domani, domenica 15 dicembre, il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord, nonostante la presenza di nebbie al mattino sulla pianura padana fino alle coste del Veneto, ma saranno in graduale diradamento. Ci saranno nubi sparse sulle altre regioni, ma con ampie schiarite nel pomeriggio sulle regioni centrali tirreniche, nel nord della Campania e in Sardegna.

Attesi possibili locali rovesci o temporali, su Calabria e nord della Sicilia; piogge isolate e sporadiche su Molise, centro-nord della Puglia, bassa Campania e Basilicata. Le temperature minime andranno anche sottozero al Nord, mentre le massime saranno in crescita al Nordovest. In calo sul medio Adriatico e al Sud.