Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 6 dicembre: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 6 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla riguardante soprattutto il Meridione. Ecco le regioni a rischio.
A cura di Biagio Chiariello
Domani, sabato 6 dicembre, il tempo tenderà a migliorare in gran parte d’Italia, con il ritorno del sole al Centro-Nord e qualche pioggia residua solo sulle regioni meridionali. La maggiore stabilità favorirà però la formazione di nebbie mattutine, soprattutto sulle pianure del Nord. La Protezione Civile ha comunque diramato alcune allerte meteo gialle che riguardano sopratutto le regioni del Meridione.

Domenica e lunedì, in occasione della Festa dell’Immacolata, l’alta pressione si estenderà sulla Penisola, garantendo giornate in gran parte soleggiate e asciutte, con solo qualche nebbia mattutina. Le temperature diurne saliranno gradualmente fino a valori sopra la media stagionale, mentre le notti serene favoriranno un lieve raffreddamento, con deboli gelate al Nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 6 dicembre, è stato diramato un nuovo bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Le regioni coinvolte sono la Calabria, la Puglia e la Sicilia.
Questa la situazione nel dettaglio:

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 5 dicembre: le regioni a rischio
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
    Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
    Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica
Meteo, le previsioni per domani 6 dicembre

Le previsioni meteo di domani, sabato 6 dicembre, ci dicono che al mattino il cielo sarà nuvoloso su Medio Adriatico, Sud e Isole, con piogge sparse sulla Calabria meridionale e sul nord della Sicilia. Nel resto d’Italia prevale il sole, anche se su pianure del Nord e valli del Centro si potranno formare nebbie.

Nel pomeriggio nuvole residue ancora su Calabria e Sicilia, con piogge isolate sui rilievi; nel resto del Paese il tempo sarà soleggiato.

Le temperature minime scenderanno al Centro-Nord, con rischio di deboli gelate in pianura, mentre le massime aumenteranno leggermente, restando generalmente sopra la media stagionale. Venti occidentali o di Maestrale soffieranno moderati su Centro-Sud e Isole.

