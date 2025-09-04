Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 settembre: le zone a rischio

Una nuova perturbazione atlantica lambisce il nord Italia attraversandolo da ovest ad est con nuovi rovesci e temporali che nelle prossime ore interesseranno l'arco alpino e poi i restanti settori, in particolare quelli centro-orientali delle regioni settentrionali dove saranno possibili fenomeni intensi. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani 5 settembre una nuova allerta meteo gialla per temporali su diversi settori dell'Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo gialla in Emilia Romagna domani: le zone a rischio

Secondo le valutazioni dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia Romagna, dalla tarda mattinata di venerdì 5 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, con possibili effetti e danni associati, più probabili sui settori centro-orientale. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per la giornata di domani, venerdì 5 settembre, un'allerta meteo gialla su tutta l'Emilia Romagna centro orientale per rischio temporali. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo di domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Meteo, le previsioni per domani 5 settembre

Per la giornata di domani 5 settembre, le previsioni meteo indicano cielo nuvoloso fin dal mattino su tutto il nord con piogge anche a carattere di rovesci e temporali che interesseranno nelle prime ore della giornata Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia e nel pomeriggio le restanti regioni, ed in particolare il Triveneto. Cielo prevalentemente sereno sulle regioni del centro sud ad eccezione della Toscana dove saranno possibili piogge nelle ore centrali della giornata e della Calabria tirrenica dove sarà possibile qualche piovasco pomeridiano.